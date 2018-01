Marlène de Wouters (54) smoorverliefd op man van adel

Vijf jaar geleden besloot Marlène de Wouters (54) in alle geheim te scheiden van jonkheer Hervé van Wassenhove, maar nu heeft ze opnieuw de liefde gevonden. De VTM-journaliste ligt sinds kort in de armen van zakenman Tanguy (51), een afstammeling van de adellijke familie Nève de Mévergnies. Dat schrijft Dag Allemaal.

“Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelt de Wouters aan Dag Allemaal. Toen ze hem leerde kennen tijdens één van zijn liefdadigheidsevenementen bloeide er meteen iets moois. “Er was meteen een geweldige klik, ja. Niet dat we tijdens dat gesprek tot over onze oren verliefd werden op elkaar, maar we gaven elkaar meteen een goed gevoel. En geleidelijk aan werd het meer.”

Vorig jaar bleek dat De Wouters, die zelf ook van adel is, niet langer getrouwd was met haar partner Hervé van Wassenhove. Al vier jaar zouden ze in het geheim gescheiden zijn. Met haar ex-man heeft de Wouters drie kinderen: Emily (25), Cédric (24) en Juliette (20). Ook haar nieuwe partner Tanguy heeft drie kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd uit een vorige relatie.