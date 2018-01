Model dat haar tampon vergat, heeft ook haar tweede been moeten laten amputeren

Het 29-jarige internationale model Lauren Wasser is na haar rechterbeen ook haar tweede been kwijtgeraakt. Dat is het gevolg van de zogenaamde ‘tamponziekte’, een infectie die ze kreeg omdat ze een sterk absorberende tampon te lang liet zitten.

Wasser postte gisteren voor het eerst opnieuw een foto op haar Instagram. Moe en verzwakt, maar met een kleine glimlach op haar gezicht keek ze recht in de camera. Naast haar staat Amy Purdy, een Amerikaans model en snowboardster. Ook zij verloor haar beide benen na een amputatie. “Bedankt om langs te komen”, laat Wasser weten. “Dit betekent zo veel voor mij. Zo kan ik zien dat het leven alleen maar beter zal worden vanaf nu. En merci om te tonen dat er zo veel meer is om nog voor te leven.”

Vergeten tampon

Lauren Wasser was 24 toen ze in 2012 vroeger weg ging van een feestje omdat ze zich niet zo goed voelde. Griep, dacht ze. “Ik voelde me misselijk en mijn hoofd was aan het bonken. Het enige wat ik wou was slapen.” Twee dagen later vond haar familie haar bewusteloos op de vloer van haar slaapkamer. In allerijl belden ze de hulpdiensten.

Nooit had ze gedacht dat dit alles een gevolg was van haar tampon. Ze had het superabsorberend exemplaar te lang gebruikt. De dokters hun verdict was duidelijk: Lauren had het ‘toxischeshocksyndroom (TSS)’ gekregen, ook wel de ‘tamponziekte’ genoemd. Deze infectie wordt veroorzaakt door de bacterie Stafylococcus aureus, die zicht nestelt in het vocht dat de tampon opneemt. Dat leidt tot uitdroging van het vaginale slijmvlies en kan ernstige gevolgen hebben.

Verbijsterende consequenties

De gevolgen waren immens: uiteindelijk moest ze haar been laten amputeren. Ze nam afscheid van haar rechterbeen in de hoop de bacterie te kunnen doen verdwijnen. "Ze schreven 'ja' op mijn ene been en 'nee' op mijn andere. Dat met 'ja' erop zou ik nooit meer terug zien. Om die twee woorden op je ledematen te zien staan is verschrikkelijk", vertelde het model aan The Sun. Ze krabbelde overeind, kocht een gouden prothese en in 2015 stond ze opnieuw op de catwalk.

Nu krijgt ze echter opnieuw een zware klap te werken. Ook haar tweede been is dit weekend geamputeerd. De vreselijke pijn in haar andere been ging namelijk nooit weg. De bacterie veroorzaakte een open zweer en de jonge vrouw had geen hield en geen tenen meer. De artsen zagen geen andere optie meer dan amputatie. En dat allemaal door een vergeten tampon.

Verhaal verspreiden

Het model wil haar verhaal steeds verder delen om mensen bewust te maken van het langdurig laten zitten van een absorberende tampon. Ze hoopt dat ze met haar kracht ook anderen kan inspireren om hoopvol verder te gaan wanneer het leven enorm moeilijk is.