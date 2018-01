'Stranger Things'-ster deelt filmpje van kaalgeschoren hoofd en krijgt al snel navolging

Voor haar rol als Eleven moest Millie Bobby Brown haast kaalgeschoren worden. Zelf vindt de jonge actrice dat helemaal niet erg. Meer nog, op Twitter deelde ze een filmpje van hoe het in zijn werk ging met daarbij een belangrijke boodschap. "Het was een van de meest krachtige momenten in mijn leven." Heel wat andere vrouwen begonnen vervolgens spontaan foto's te delen van hun gekortwiekte coupes.

In 'Stranger Things' heeft Millie Bobby Brown voor haar rol van Eleven al heel wat kapsels gehad, maar de kortgeschoren coupe lijkt haar favoriet te zijn. Op Twitter deelde ze daarom een filmpje van toen haar haar voor het eerst werd afgeschoren. De ondertussen 13-jarige actrice was niet enkel nostalgisch en zei dat ze haar korte haar ondertussen miste, ze wou er ook een statement mee maken.

"De dag dat ik mijn hoofd kaalschoor, was een van de meest krachtige momenten in mijn leven. Toen het laatste sprietje afgeknipt werd, werd mijn hele gezicht blootgelegd en kon ik me niet langer verbergen achter mijn haar zoals ik voordien deed. Toen ik in de spiegel keek, daagde het me dat ik nog een taak te volbrengen had. Inspireren", klinkt het. "Je hebt geen haar nodig om mooi te zijn. Je bent mooi, met of zonder. Dat is wat ik ook geleerd heb."

The day I shaved my head was the most empowering moment of my whole life. The last strand of hair cut off was the moment my whole face was on show and I couldn’t hide behind my hair like I used to. As I looked in the mirror I realized I had one job to do. Inspire. pic.twitter.com/k65c7dGId1 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 14 januari 2018

shaving your head is so empowering. You don't need hair to be beautiful. You are beautiful with or without. I learnt that too x — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 14 januari 2018

Meteen volgden heel wat reacties van vrouwen die vanwege allerlei omstandigheden hun haar ook kort hadden laten knippen. Soms omdat ze nu eenmaal opkeken naar Millie, anderen door ziekte of uit solidartiteit met kankerpatiënten. Heel wat onder hen deelden bovendien een foto van hun kapsel. Dat inspireren dat ze voor oog had, daar is ze in elk geval in geslaagd.

I shaved my head as well and I donated it. I feel fierce and beautiful !! pic.twitter.com/MrI21jDHBB — laura (@fIickerdolan) 14 januari 2018

BEFORE vs. AFTER holy crap i feel like a whole different person pic.twitter.com/EPoJdfzPIh — kamea loves eliannet & lauren with her whole ass (@bananagrazer) 14 januari 2018