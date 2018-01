Gents stadsbestuur betaalde 13.500 euro op 4 jaar voor Ghelamco-skybox

Gent - De skybox van de Gentse Ghelamco-arena, waarvan schepenen en stadsdiensten gebruik konden maken voor vergaderingen en diners, heeft de stad 13.500 euro gekost op vier jaar tijd. Dat schrijft Het Nieuwsblad. In totaal werd 23 keer van de faciliteit gebruik gemaakt, tien keer werd de factuur door de stad vereffend.

De skybox kwam in de belangstelling door het boek ‘De Illegale Ghelamco Arena’, dat vanaf woensdag in de boekhandel ligt. Auteur Ignace Vandewalle vindt daarin dat de stad Gent een loopje heeft genomen met de openbare aanbesteding en slordig omspringt met onkosten in de skybox. Het stadsbestuur ontkent de aantijgingen en belooft volledige transparantie.

Zo werden in totaal 23 evenementen georganiseerd in de bewuste Skybox, in een periode van vier jaar tijd. Meestal werden die betaald door private bedrijven zoals Fluxys in het geval van burgemeester Daniël Termont (sp.a) of ziekenhuis Jan Palfijn in het geval van kandidaat-burgemeester Rudy Coddens (sp.a).

In tien gevallen is de factuur wel door de stad betaald. Het gaat om vier etentjes op naam van schepen van Financiën en voorzitter van NV Buffalo Christophe Peeters (Open Vld), die daarvoor 5.159 € onkosten inbracht. Coddens maakte drie keer van de skybox gebruik, twee keer betaalde het OCMW de factuur. Goed voor een bedrag van 2.939 €.

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) organiseerde drie vergaderingen in de skybox, onder meer met vervoersbedrijven De Lijn en NMBS en een keer met VOKA, goed voor 3.946 €. Burgemeester Termont organiseerde 1 keer een overlegmoment in de skybox met twee zustersteden. Een factuur van zo’n 1.400 euro, schrijft Het Nieuwsblad.

(belga)