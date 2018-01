Californische politie vindt twaalf vastgebonden en uitgehongerde broers en zussen

De politie heeft in een woning in een Californisch stadje twaalf broers en zussen aangetroffen die vastgebonden, uitgehongerd en verwaarloosd waren. Hun ouders zitten in de cel voor foltering. Dat zegt de politie maandag.

Het was een dertiende slachtoffer, van zeventien jaar, dat alarm had geslagen. Zij wist te ontsnappen uit de woning in Perris, twee uur ten zuidoosten van Los Angeles. Ze kon het noodnummer 911 bellen via een mobiele telefoon die in huis lag.

De tiener, die “vermagerd” was en leek op een kind van tien volgens het persbericht van de politie, “zei dat haar twaalf broers en zussen vastgehouden werden in het gebouw door hun ouders”. Ze zei dat sommigen met “kettingen en hangsloten” waren vastgebonden.

Zeven volwassenen

De politie nam contact op met David Turpin en zijn vrouw Louise, respectievelijk 57 en 49 jaar oud. Verschillende kinderen werden teruggevonden vastgeketend aan hun bed in het donker. Er hing een doordringende geur.

De politie geloofde aanvankelijk dat de twaalf “ondervoede en zeer vuile” personen minderjarigen waren. Maar al snel realiseerden ze dat er zeven volwassenen bij waren, van 18 tot 29 jaar. Zes van de dertien slachtoffers waren kinderen. De jongste was amper twee jaar.