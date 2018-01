Echtgenoot hoort via telefoon hoe vrouw vermoord wordt: “Ik hoorde mijn kinderen schreeuwen”

Nicola Cross was thuis met de kinderen in het Engelse Hemel Hempstead toen ze gealarmeerd werd door een paar luide bonzen op de deur. Ze verwittigde de politie en trok zich terug in de slaapkamer om haar echtgenoot te bellen. Tijdens dat telefoongesprek werd ze doodgestoken. In een televisieprogramma getuigde de man zondag hoe het was om machteloos te moeten luisteren naar wat er die avond gebeurde.

“Het was al laat op de avond. Ik was nog aan het werk”, herinnert echtgenoot Danny Cross zich. “Mijn vrouw belde me om te zeggen dat ze zich zorgen maakte om een man die ronddwaalde aan ons huis. Ze was met mij aan de lijn toen de man via de achterdeur binnen brak.”

Tien messteken

De man in kwestie was Marcin Porczynski (24). Hij had op die bewuste 14 september 2015 al bij verschillende huizen in de straat aangeklopt. Maar bij het huis van Nicola Cross was hij vastberaden om binnen te dringen.

Via de achterdeur baande Porczynski zich een weg naar binnen. Hij nam een mes in de keuken en achtervolgde de vrouw naar de slaapkamer. Daar bracht hij haar om het leven met tien messteken.

“Ik was nog met Nikki aan de lijn op dat moment en kon alles horen”, zei Danny zondag. “Ik hoorde de kinderen roepen. Isabella probeerde haar mama zelfs nog wakker te maken. Enkele minuten later hoorde ik de politie aankomen. Toen moest ik de lijn verbreken. Ik kon het niet langer aanhoren.”

“Ik moest verder met mijn leven”

Aan de rechtbank vertelde de weduwnaar in december 2016 dat hij de schreeuwen van zijn vrouw nog steeds levendig kon horen. Tijdens het proces gaf Porczynski doodslag met verminderde toerekeningsvatbaarheid toe. De man - die volgens de rechtbank aan paranoïde schizofrenie lijdt - werd voor onbepaalde tijd opgesloten in een psychiatrisch centrum.

Voor Danny zat er na de gruwelijke moord niets anders op dan verder te gaan met zijn leven. “Die dag kon me helemaal kapotgemaakt hebben”, zei hij. “Maar ik moest doorgaan voor mijn kinderen. Ik denk dat mijn leven er zonder hen nu helemaal anders uitgezien zou hebben. Daar ben ik eigenlijk zeker van. Hoewel ze hun mama vreselijk missen, zijn ze gelukkig. Het geeft me innerlijke kracht.”