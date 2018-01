Trucker Yvan getekend voor het leven na dodelijk ongeval: “Geen zin om mijn rijbewijs terug te halen”

Vrachtwagenchauffeur Yvan (51) reed op 11 september 2012 de 51-jarige Maria ‘Mieke’ Haemels aan toen ze met haar fiets naar het centrum van Leuven reed. De vrouw kwam onder de vrachtwagen terecht toen Yvan rechtsaf sloeg en overleed ter plekke. De man had niet gedronken en reed niet te snel, maar is getekend voor het leven na het ongeval: “Elke keer je iets ziet, komt het terug. Soms vijf keer op een dag, soms een dag niet, soms tien keer op een dag. Je kunt het niet tegenhouden.”

Yvan wil zijn verhaal graag vertellen om anderen te waarschuwen en deed zijn relaas maandag aan Fatma Taspinar in ‘Mij overkomt het niet’ op Eén. “Het is nodig, echt nodig. Iedereen zou moeten voorzichtiger zijn”, aldus de duidelijk geëmotioneerde man. De beroepschauffeur koos ervoor zijn rijbewijs niet meer te halen toen zijn rijverbod ten einde liep, wat erg uitzonderlijk is. “Ik heb geen zin om mijn rijbewijs terug te halen”, zegt Yvan, die zelf op de papieren die hij kreeg om zijn rijbewijzen terug aan te vragen een vakje maakte dat hij ze niet meer wilde. “Het is genoeg. Echt genoeg. Tot op vandaag is het toch nog zo.”

Yvan moest in 2013 voor de politierechtbank verschijnen tijdens een speciale zitting, waar ook heel wat familie van Mieke aanwezig was, iets dat niet zo vaak gebeurt. Maar dat maakte het des te moeilijker voor de trucker om de rechtbank binnen te stappen: “Als een moordenaar ga je daar binnen, eigenlijk. Kop naar beneden. Je weet niet hoe de familie gaat reageren.” Mia De Kelver, de moeder van het slachtoffer, was ook aanwezig op die eerste zitting. “Ik heb hem aangekeken”, vertelt de moeder van Mieke. “Niet colèrig, niet boos. Ik denk eerder treurig.”

Nooit meer achter het stuur

Een tijdje na het ongeval, raapte Yvan al zijn moed bijeen om Mia op te bellen, nadat hij het telefoonnummer van de rouwende moeder heeft gekregen via zijn zus. “Het moeilijkste telefoontje dat ik ooit gedaan heb”, geeft Yvan toe. Mia wilde vooral weten welke persoon de doodrijder van haar dochter was: “Rijdt hij zomaar door de stad met zo’n gevaarte? Maar hij klonk echt verdrietig.” Yvan weet zelf niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren, maar heeft enorm veel spijt van die fatale dag in september: “Ik ben er nog, maar zij niet meer, hé.”

Yvan was altijd een voorzichtige chauffeur en kwam 25 jaar lang niks tegen toen hij op weg was met zijn vrachtwagen. Na vijf jaar sinds het ongeval is hij er echter nog steeds van overtuigd dat hij nooit meer achter het stuur kruipt, zelfs niet van een gewone auto. Mia De Kelver kan het begrijpen, maar vindt het spijtig voor de man: “Hij was waarschijnlijk zeer zwaar geschrokken van wat hij daar ter plaatse gezien heeft. Ik kan het begrijpen, dat hij - als hij een gevoelig mens is - zoiets geen tweede keer in zijn leven wil zien.”

