Explosie Antwerpen: hulpdiensten halen 2 dodelijke slachtoffers onder puin, 14 mensen naar ziekenhuis

Op de Paardenmarkt in Antwerpen ter hoogte van het Italiaanse restaurant Primavera heeft zich maandagavond rond 21.30u een hevige explosie voorgedaan. Zes gebouwen zijn onbewoonbaar door de zware beschadigingen. Er werd in de ochtend twee vermiste personen onder het puin gehaald, de slachtoffers overleden door de explosie. Over de identiteit is nog niets geweten. Er zijn veertien gewonden, van wie er vier ernstig aan toe zijn en één man van 34 jaar verkeert in levensgevaar. Minstens zeven slachtoffers zijn maandagavond laat levend en wel vanonder het puin gehaald. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar het gaat niet om een terroristische daad.

De brandweer werd omstreeks 21.30 uur opgeroepen voor een hevige explosie aan de Paardenmarkt. Zes gebouwen, waaronder het pand waar het Italiaanse restaurant Primavera is gevestigd, hebben zware beschadigingen opgelopen en zijn onbewoonbaar. Volgens een voorlopige balans van de politie zijn er twee dodelijke slachtoffers, veertien gewonden, van wie er vijf ernstig aan toe zijn, één persoon is nog in kritieke toestand, een man van 34 jaar.

Zeven mensen werden levend en wel vanonder het puin bevrijd. “Een van hen zat gekneld en moest bevrijd worden, de twee anderen zaten niet gekneld, maar bevonden zich op een moeilijk te bereiken plek”, zegt Kristof Geens, woordvoerder van de Antwerpse brandweer.

Meerdere honden van de civiele bescherming werden ingezet om te zoeken naar lichamen. “Ze zijn getraind om mensen te vinden en kunnen ook gemakkelijker op het puin wandelen omdat ze lichter zijn dan onze mensen”, zegt Geens.

“Over de oorzaak is nog niets bekend, het onderzoek naar de oorzaak volgt later”, aldus Bruyns.

Explosie #Paardenmarkt wellicht 10 tot 20 slachtoffers. 4 mensen werden vanonder het puin bevrijd. Hulpdiensten hebben contact met 3 mensen die zich nog onder het puin bevinden. Ze zijn bij bewustzijn. Er wordt snel in extreem gevaarlijke omstandigheden doorgewerkt. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 januari 2018

Explosie #Paardenmarkt: enkele minuten geleden werden drie personen levend en wel vanonder het puin gehaald, man, vrouw en kind. De werkzaamheden gaan voort. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 januari 2018

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De brandweer vraagt om de omgeving vrij te laten en de hulpdiensten niet in de weg te staan. De Antwerpse politie meldt via Twitter dat het niet om een terroristische daad gaat. Het Rode Kruis zette er een grote tent op, twee MUG-teams zijn ter plaatse. Ook het Disaster Victim Identification is preventief aanwezig. De Paardenmarkt blijft volledig afgesloten tussen de Hessenbrug en de Italiëlei. De Lijn zet pendelbussen in om mensen te vervoeren die niet naar huis kunnen en elders opgevangen moeten worden.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bedankt via Twitter de hulpverleners. “Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen.” Later op de avond bracht De Wever ook een bezoek aan de brandweer.

Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 15 januari 2018

“Het was verschrikkelijk”

“De knal was zo groot dat mijn raam openklapte”, zegt student van de Zeevaartschool Eduard, die in zijn kot in de Rodestraat aanwezig was. “Het was een enorme explosie.”

“Wij wonen naast het ontplofte gebouw”, zegt Adriano (54). “Ik was klaar om te gaan slapen toen het plots was alsof er een enorme bom ontplofte. Letterlijk alle ramen van het gebouw vlogen in scherven uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Het glas vloog meters ver. Mijn dochter is er het ergst aan toe van het hele gezin. Ze heeft overal pijn en wil naar het ziekenhuis. We wachten op een ambulance en ik wil dat ze zo snel mogelijk verzorgd wordt. Ik sta te trillen op mijn benen. De voordeur lag drie meter verder, gewoon weggeblazen door de schok. Ik probeer nu familie te bereiken voor onderdak vannacht. Ons appartement is een ravage.”

“Ik zat te studeren toen alle deuren en ramen plots begonnen te trillen”, vertelt studente Sophie Audenaerdt. “Ik keek naar de binnenplaats van ons gebouw en zag een dikke stofwolk het plein op waaien. Heel even dacht ik aan een aanslag. Maar dat bleek het gelukkig niet te zijn. Alle studenten liepen richting de plaats van de ontploffing en belden tegelijk de hulpdiensten. Ik zag een vrouw met haar dochtertje uit het puin komen, ze zaten helemaal onder het stof. Gelukkig zag het er niet uit alsof ze gewond waren. Wat later arriveerden de hulpdiensten. Iedereen moest weg, want men dacht dat het om een gaslek ging. Vanuit mijn kot zag ik brandweermannen op het dak zoeken.”

Civiele bescherming zoekt met hond in het puin #Paardenmarkt naar slachtoffers. Op dit moment is er sprake van 2 à 3 vermisten. De brandweer zoekt van bovenaf met ladderwagens. Paardenmarkt blijft volledig afgesloten tussen Hessenbrug en Italiëlei. pic.twitter.com/wI3a8kaHZ0 — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 januari 2018

Explosie #Paardenmarkt = GEEN TERRO — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 januari 2018

Blijf weg van de paardenmarkt in Antwerpen. Volledig huis van de kaart geveegd. pic.twitter.com/6ELw9dhCyi — Kevin De Mulder (@clopin) January 15, 2018