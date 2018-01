Na plastic zakje ook ballon taboe?

De stad Oostende maakt komaf met een aloude Vlaamse traditie: ballonnen oplaten op feesten en kermissen. “Het is milieuvervuilend, slecht voor de dieren en gewoon niet meer te verantwoorden”, zegt schepen Tom Germonpré (SP.A). Ook de Gezinsbond raadt al haar plaatselijke afdelingen af om het nog te doen.

De jacht op plastic zakjes was al een tijd geopend, wegens te schadelijk voor het milieu. En nu lijken ook ballonnen in ongenade te zijn gevallen. Nochtans is het een voltreffer op veel lokale kermissen of evenementen: tientallen of honderden ballonnen oplaten met een kaartje eraan, om dan te kijken welke het verste vliegt. Een traditie waar we volgens de stad Oostende maar beter een punt achter zetten.

Op haar website somt de Stad aan Zee de nadelen op van zo’n ­ballonwedstrijd. “Die dingen blijven niet in de lucht. Ze knallen uit elkaar en dwarrelen in kleine stukjes naar beneden. Dan wordt het zwerfafval. Of via beken en rivieren ­komen de stukjes in zee terecht”, zegt schepen van Leef­milieu Tom Germonpré (SP.A). “Ballonnen behoren tot het meest voorkomende zwerfvuil op onze stranden. Dieren raken verstrikt in de linten of eten de ballonnen op.”

Oostende gaat nu als een van de eerste gemeenten ballonoplatingen “zo veel mogelijk ontraden”. Germonpré: “Als er een aanvraag binnenkomt, zullen we aanraden voor iets anders te kiezen.”

Een wijze beslissing, aldus Vogel­bescherming Vlaanderen. “Maar het moet verder gaan. Oostende moet het in het politiereglement schrijven en boetes uitschrijven als het nog gebeurt”, zegt Jan Rodts. “Dit is ook geen puur kustprobleem: de plasticresten raken overal verspreid want de ballonnen leggen honderden kilometers af.”

Niet meer van deze tijd

Germonpré zegt dat een politie­verbod nog niet voor meteen is, maar dat het er wel zit aan te komen. “Over enkele ­jaren houdt niemand nog zo’n oplating, het is niet meer van deze tijd.” Al is het soms moeilijk, geven ze toe: één vraag werd wel goed­gekeurd, omdat het was om een over­ledene te herdenken.

Vorig jaar besliste de VRT al om geen ballonnen meer op te ­laten bij evenementen of opnames. Ook de Gezinsbond wil het niet meer. Al staan er dit jaar nog tientallen ballonoplatingen geprogrammeerd op festiviteiten van ­lokale afdelingen. “We raden aan het niet meer te doen. Er zijn genoeg alternatieven”, zegt woordvoerder Dieter Stynen.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt geen concrete plannen te hebben voor een totaalverbod in Vlaanderen. “Ballonoplatingen verbieden behoort tot het gemeentelijke domein. Een verbod handhaven vanuit het Vlaamse Gewest is ook niet zo simpel.”