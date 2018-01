Internationale studie ontwart moeilijkste knoop IJzeren Rijn

Brussel -

Er is een oplossing in zicht voor het dossier van de IJzeren Rijn. Een nieuwe studie, gemaakt op vraag van Vlaanderen en ondersteund door Nederland en Duitsland, wijst het nieuwe 3RX-tracé via Venlo aan als beste optie. Die ‘Derde Weg’ omzeilt het natuurgebied De Meinweg in de Duits-Nederlandse grensstreek en is met 770 miljoen euro ook de goedkoopste optie. Vlaanderen zal nu diplomatiek actie ondernemen om Nederland en Duitsland te overtuigen.