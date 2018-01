Kat-en-muisspel op hoog niveau

FLORENNES Om 11.51 uur Belgische tijd hebben F-16’s maandag twee Russische Tupolev-bommenwerpers onderschept. Die waren aan het flirten met de grens van het Nederlandse luchtruim, en dus ook met dat van de NAVO. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Belgische F-16’s in het Benelux-luchtruim Russische militaire vliegtuigen onderscheppen. “Waarom de Russen dat doen? Om ons te testen. Om te zien of we paraat zijn”, zegt generaal-majoor vlieger Frederik Vansina. “En we zijn paraat.”