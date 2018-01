Zware ontploffing in Antwerpen: elf gewonden, politie heeft contact met slachtoffers onder het puin

Op de Paardenmarkt in Antwerpen ter hoogte van het Italiaanse restaurant Primavera heeft zich maandagavond een hevige explosie voorgedaan. Drie gebouwen hebben zware beschadigingen opgelopen. Er zijn zeker elf gewonden gevallen, maar de hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Antwerpse politie meldt dat het niet om een terroristische daad gaat. Het rampenplan is afgekondigd, melden de hulpdiensten.

Foto: rr

De brandweer werd omstreeks 21.30 uur opgeroepen voor een hevige explosie aan de Paardenmarkt. Enkele gebouwen, waaronder het pand waar het Italiaanse restaurant Primavera is gevestigd, hebben zware beschadigingen opgelopen. Er zijn minstens 11 gewonden gevallen, waaronder twee zwaargewonden. Vier mensen werden vanonder het puin bevrijd.

De civiele bescherming en de brandweer zijn nog op zoek naar twee á drie mogelijke slachtoffers die onder het puin liggen. Een hond van de civiele bescherming wordt ingezet om te zoeken naar lichamen. “Ze zijn getraind om mensen te vinden en kunnen ook gemakkelijker op het puin wandelen omdat ze lichter zijn dan onze mensen”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. Er is contact met drie personen onder het puin. Ze zijn bij bewustzijn. Er is nog geen bevestiging over eventuele dodelijke slachtoffers.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en er zijn nog brandweerploegen onderweg. De brandweer vraagt om de omgeving vrij te laten en de hulpdiensten niet in de weg te staan. De Antwerpse politie meldt via Twitter dat het niet om een terroristische daad gaat. Het Rode Kruis zette er een grote tent op, twee MUG-teams zijn ter plaatse. De Paardenmarkt blijft volledig afgesloten tussen de Hessenbrug en de Italiëlei.

“Over de oorzaak is nog niets bekend. De zoektocht naar de slachtoffers krijgt prioriteit, het onderzoek naar de oorzaak volgt later”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Explosie #Paardenmarkt wellicht 10 tot 20 slachtoffers. 4 mensen werden vanonder het puin bevrijd. Hulpdiensten hebben contact met 3 mensen die zich nog onder het puin bevinden. Ze zijn bij bewustzijn. Er wordt snel in extreem gevaarlijke omstandigheden doorgewerkt. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 januari 2018

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bedankt via Twitter de hulpverleners. “Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen.”

Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 15 januari 2018

Foto: rr

“Het was verschrikkelijk”

“De knal was zo groot dat mijn raam openklapte”, zegt student van de Zeevaartschool Eduard, die in zijn kot in de Rodestraat aanwezig was. “Het was een enorme explosie.”

“Wij wonen naast het ontplofte gebouw”, zegt Adriano (54). “Ik was klaar om te gaan slapen toen het plots was alsof er een enorme bom ontplofte. Letterlijk alle ramen van het gebouw vlogen in scherven uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Het glas vloog meters ver. Mijn dochter is er het ergst aan toe van het hele gezin. Ze heeft overal pijn en wil naar het ziekenhuis. We wachten op een ambulance en ik wil dat ze zo snel mogelijk verzorgd wordt. Ik sta te trillen op mijn benen. De voordeur lag drie meter verder, gewoon weggeblazen door de schok. Ik probeer nu familie te bereiken voor onderdak vannacht. Ons appartement is een ravage.”

“Ik zat te studeren toen alle deuren en ramen plots begonnen te trillen”, vertelt studente Sophie Audenaerdt. “Ik keek naar de binnenplaats van ons gebouw en zag een dikke stofwolk het plein op waaien. Heel even dacht ik aan een aanslag. Maar dat bleek het gelukkig niet te zijn. Alle studenten liepen richting de plaats van de ontploffing en belden tegelijk de hulpdiensten. Ik zag een vrouw met haar dochtertje uit het puin komen, ze zaten helemaal onder het stof. Gelukkig zag het er niet uit alsof ze gewond waren. Wat later arriveerden de hulpdiensten. Iedereen moest weg, want men dacht dat het om een gaslek ging. Vanuit mijn kot zag ik brandweermannen op het dak zoeken.”

“Ik vloog letterlijk naar achteren”

De eigenaar van het pand naast pizzeria Primavera, Geert Van Santvliet, ondervond aan den lijve de impact van de explosie. “Het pand is verdeeld in studentenkoten. Een studente was aan het douchen toen de boel ontplofte. Door de luchtverplaatsing werd ze van de grond getild. Ze vluchtte naar buiten. Hopelijk maakt ze het goed. Ik heb nog geen nieuws van haar.”

Student Matthijs Van Hoydonck (21) zit enkele huizen verder op kot. “Ik zat aan mijn bureau te studeren en de knal was zó enorm dat ik letterlijk naar achteren vloog. Ook mijn bureau is recht naar voren gevallen. Ik ben meteen naar buiten gelopen en zag de ravage. Ik hoorde mensen van onder het puin om hulp roepen. Ik woon in een blok van meer dan 100 studenten en iedereen is hier in paniek. Verschillende mensen zijn aan het huilen. Ik heb morgen examen, maar ik ga niet meer studeren.”

Explosie #Paardenmarkt = GEEN TERRO — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 januari 2018

Blijf weg van de paardenmarkt in Antwerpen. Volledig huis van de kaart geveegd. pic.twitter.com/6ELw9dhCyi — Kevin De Mulder (@clopin) 15 januari 2018