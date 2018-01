Gwendolyn Rutten (Open Vld) steekt Miss België hart onder de riem: “Je kan zijn wie je wil zijn”

“We doen wat we beloofd hebben”, zo klonk het in de nieuwjaarsspeech van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Open VLD plande de nieuwjaarsreceptie op ‘Blue Monday’ en pakte uit met twee gezichten die de afgelopen dagen het nieuws domineerden.

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD hing een optimistische sfeer. “Het land heeft opnieuw goesting gekregen. Daar mogen we fier op zijn”, stak voorzitster Gwendolyn Rutten van wal. “Het gaat goed met het land en het gaat goed met de economie. Dat hadden we beloofd en dat hebben we ook gedaan.”

“Toch is er nog veel werk aan de winkel”, benadrukte Rutten in haar speech. “We moeten ons best doen om nog meer mensen een plaats te geven op de arbeidsmarkt. Of ze nu jong zijn of minder jong, en waar ze ook vandaan komen.”

Rutten verwijst in haar speech naar May Mudawi, die vorige week met de wereld deelde hoe ze bij Panos in Zottegem enkel goed was om de afwas te doen, vanwege haar huidskleur. De 20-jarige studente journalistiek stond ook in het publiek. Daar zou ze wat later gezelschap krijgen van Miss België 2018 Angeline Flor Pua, beloofde Rutten. “Je kan zijn wie je wil zijn, je kan alles zijn. Apart of tegelijk. Dat is vrijheid”, aldus Rutten.

“Gwendolyn Rutten had mijn tweet gelezen en heeft me gecontacteerd. Ik ga niet meteen de politiek in hoor, of toch niet meteen, maar ik wil hen wel steunen op de programmapunten die me na aan het hart liggen zodat we samen iets kunnen veranderen in de samenleving”, zei May achteraf.

“Jullie zijn onze vleugels”

Rutten bedankte in haar speech ook de Open VLD-burgemeesters. “Liberalen maken het verschil in steden en gemeenten. Van Kortrijk maakten wij de meest ondernemersvriendelijke stad van het land. In Antwerpen geven wij kansarme kinderen op school de kans die ze thuis moeten missen. Van Gent maakten wij de place to be, de hotspot voor start-ups in Vlaanderen. En Oostende leggen we vol met zonnepanelen.”

Ook premier Charles Michel werd uitdrukkelijk bedankt. “Ik ben bijzonder trots op de man die vier jaar geleden zijn nek heeft uitgestoken. De man die bewijst dat je met hard werk en resultaten het communautaire gedoe overstijgt. Wij staan achter onze premier. Le réformateur!”

“Onze opdracht voor 2018 is duidelijk: ook dit jaar zullen wij het verschil maken. De optimisten zijn aan zet. In België, in Europa”, benadrukt Rutten. Ook al is er veel goesting, zoals Rutten meermaals benadrukt, de partij kan het niet alleen verwezenlijken. “Jullie zijn onze vleugels, zonder jullie kunnen we niet vliegen”, zo bedankte Rutten alle aanwezigen.