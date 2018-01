Code geel: tot woensdag veel regen en hevige rukwinden

Het KMI waarschuwt voor hevige buien en rukwinden, tot woensdagochtend geldt code geel. Volgens David Dehenauw, hoofdmeteoroloog bij het KMI, mogen we ons donderdag opmaken voor een zogenaamde “bomcycloon” over de Noordzee. Daar kunnen de rukwinden oplopen tot 160 km/u.

Maandagavond en -nacht wordt het wisselvalliger, met soms enkele opklaringen afgewisseld met wolkenvelden. In de zuidelijke helft van het land vallen er geregeld buien, die soms intens kunnen zijn. Er kan daar veel neerslag vallen. In de noordelijke helft van het land blijven enkele lokale buitjes mogelijk. Lokaal kan er onweer en wat korrelhagel voorkomen. Zeer plaatselijk zijn er felle buien met een donderslag en felle rukwinden mogelijk.

Een intense #regenzone maakt momenteel zijn oversteek over de Benelux.



Het is opletten voor lokaal veel water op korte tijd en door het nat wegdek is het ook opletten voor #aquaplaning in het verkeer.



De #rukwinden kunnen uithalen tot waarden tussen 60 en lokaal 80 km/u! pic.twitter.com/E4R37lMKWr — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) January 15, 2018

Dinsdag wordt het wisselvallig met een stevige westen- tot zuidwestenwind. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met regenbuien in Vlaanderen en in de Ardennen buien van smeltende sneeuw of soms sneeuw. Een onweer is mogelijk. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Vlaanderen.

Tot woensdagochtend geldt code geel. Foto: KMI

Woensdag blijven we in de onstabiele maritiem polaire lucht. Het wordt wisselend bewolkt met in de eerste helft van de dag soms intense buien. In de Ardennen zijn dit sneeuwbuien, elders zijn dit buien van (smeltende) sneeuw of regen. Tijdelijk kan ook in Laag- en Midden-België een sneeuwdekje gevormd worden. In de namiddag neemt de kans op buien af. De maxima liggen tussen 0 en 7 graden bij een vrij krachtige tot aan zee krachtige westenwind.

Volgens meerdere weercomputers : donderdag een “bomcycloon” (rapid cyclogenesis) over de Noordzee (=drukdaling van minstens 24 hPa over 24u (woensdag 12u 990 hPa->donderdag 12 utc 965). 11-12 Bft in het zeegebied ten N van de Wadden en de Duitse Bocht, rukw tot 160 km/u daar — David Dehenauw (@DDehenauw) January 15, 2018

Donderdag trekt een stormdepressie over de Noordzee en krijgen we bijgevolg onstuimig weer. In de ochtend trekt de regenzone verbonden aan deze depressie snel van west naar oost over het land. De eerste neerslag kan nog een winters karakter hebben in de Ardennen, elders regent het. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droog en verschijnen er vanuit het westen soms brede opklaringen. Op de Noordzee wordt uiterst ruig weer verwacht. Nog volgens Dehenauw worden ten noorden van Nederland (ter hoogte van de Waddenzee) en in de zogenaamde ‘Duitse Bocht’ rukwinden tot 160 km/u verwacht. Voor onze kust worden dan rukwinden tussen 90 en 115 km/u verwacht.