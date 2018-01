Harry Potter-fans maken eigen langspeelfilm over Voldemort

De legendarische boeken van J.K. Rowling betoveren nog steeds mensen van alle generaties. Dat niet alleen, Harry Potter inspireert ook. Op de nieuwe ‘Fantastic Beasts’-film van J.K. Rowling is het nog even wachten, maar een groep Italiaanse fans heeft voor een tussentijdse verpozing gezorgd. Zij brachten een zelfgemaakte film uit, die liefhebbers van de tovenaarsleerling van over de hele wereld met verstomming slaat.

Al jaren werken enkele Italiaanse fans van Harry Potter aan hun grootste droom: een eigen film maken in de magische wereld van J.K. Rowling. In haar boeken lazen we al hoe het Voldemort in zijn volwassen leven verging, maar deze lezers besloten zich op zijn jonge jaren te storten. Enkele filmstudenten creëerden een kleine teaser voor ‘Origins of the Heir’: het verhaal van Voldemort (of ook wel Marten Vilijn, de erfgenaam van Zalazar Zwadderich voor de kenners). De film toont hoe hij de gevreesde tovenaar werd die we kennen. De student hebben het plot dan wel zelf verzonnen, het lijkt feilloos in het grotere geheel te passen.

Studentenproject met zegen van Warner Bros

Voldemort zoals we hem kennen uit de serie van Harry Potter.

Van zodra die teaser op YouTube stond, kwam alles in een stroomversnelling. De korte video van de filmstudenten intrigeerde al snel miljoenen kijkers. Voordat de makers het goed en wel door hadden, gingen er stemmen op om met zijn allen samen te leggen om de productiekosten van de film te dekken.

Maar dan was er natuurlijk wel één groot probleem: copyright. Warner Bros was in eerste instantie heel achterdochtig en hield de productie van de film tegen, bang dat het studentenbedrijfje ‘Tryangle Films’ winst wou maken met hun project. Toen ze beseften dat het niet het geval was, gaven ze tegen alle verwachtingen in dan toch hun goedkeuring.

Meteen sloegen fans van Harry Potter hun handen in elkaar om geld in te zamelen voor de productiekosten van een kleine langspeelfilm. Dat was immers de enige manier voor de studenten om het project uit te kunnen werken. In een mum van tijd konden ze de 15.000 dollar bij elkaar rapen. Nu is het resultaat daar.

De volledige fan film van ‘Origins of The Heir’.

Fans kunnen er maar niet genoeg van krijgen. De effecten, de belichting, actiescènes en het script maken de liefhebbers wildenthousiast. De acteerprestaties zijn minder overtuigend en het Italiaans is gedubd in plaats van vertaald, maar toch zijn de reacties lovend. J.K. Rowling zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd op het project.

Nog meer fan-tasie

Het is niet de eerste keer dat er een indrukwekkende fan film van Harry Potter viraal gaat. De boeken- en filmreeks inspireert fans al jaren om hun eigen films, teksten en theorieën aan het oorspronkelijke verhaal toe te voegen. Naast heel wat amateuristische YouTube-video’s en schoolprojecten zijn er immers nog fans die relatief professioneel aan de slag gaan. Een greep uit het indrukwekkende repertoire:

Een fan film over het laatste schooljaar van de ouders van Harry Potter.