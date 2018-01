Zo matchen vijf experten de nieuwe koppels van ‘Blind Getrouwd’

Maar liefst 3.600 mensen schreven zich in om tijdens het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ het jawoord te kunnen geven aan een onbekende. En dat allemaal omdat ze de expertise van de vijf kenners van het programma volledig vertrouwen. Maar hoe gaat het team eigenlijk tewerk? Hoe kunnen ze op een wetenschappelijke manier de kandidaten aan de liefde van hun leven helpen?

3 koppels op 7. Daarmee is ‘Blind Getrouwd’ wel degelijk meer dan een televisieprogramma. De wetenschap lijkt wel degelijk een handje te kunnen helpen in de zoektocht naar een geschikte partner. Stijn & Nuria werden in het eerste seizoen de lievelingen van Vlaanderen door hun ontluikende liefde, en ook vorig jaar supporterden heel veel mensen voor Veerle & Nick en Evelien & Nicolas. Deze keer hopen vijf andere duo’s dat hun wetenschappelijke match ook in het echt de liefde van hun leven blijkt te zijn.

Foto: VTM

Vijf experten, vijf duo’s

3.600 kandidaten, dat betekent: enorm veel screeningswerk, en nog meer mogelijke matching-combinaties. Daarom is het team van experten dit jaar versterkt met een vijfde professional. Seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck doet zijn intrede, naast Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe.

“Het matching proces van A tot Z volledig uit de doeken doen, is onmogelijk. Daarvoor zijn de testen van de Deense professor Gert Martin Hald, die de prematching doet, té uitgebreid en ook confidentieel”, zo klinkt het bij VTM. Toch beloven de programmamakers in het derde seizoen van Blind Getrouwd de kijker nog meer inkijk te geven op hoe de matchmaking gebeurt.

STAP 1: De 75%-grens

Gert Martin Hald is als eerste aan zet in het proces. Hij ziet geen enkele deelnemer in real life, maar kijkt enkel naar zijn testresultaten. Alle antwoorden passeren de revue over intelligentie van de deelnemers, persoonlijkheid, seksualiteit, interesses, normen en waarden, visie op het leven, communicatie, aantrekkelijkheid en deal breakers. Op basis van verschillende vragenlijsten over diverse onderwerpen en domeinen heeft hij een ‘Blind Getrouwd’-formule opgesteld.

Gert Martin Hald. Foto: VTM

Die informatie zet hij om in cijfers aan de hand van zijn eigen formule. “Ik bekijk welke deelnemers mathematisch het best bij elkaar passen, wie is op papier een veelbelovende match?” vertelt Hald. Alle deelnemers komen tegenover elkaar te liggen en alle mogelijke combinaties krijgen een score in de vorm van een percentage. Wie minimum 75% haalt, mag door naar de volgende ronde. “Dat percentage is niét zaligmakend en is enkel een startpunt voor de andere vier experten om verder in de diepte te gaan”, schrijft VTM.

STAP 2: Geen enkel geheim

Dan is het de beurt aan de andere experten. Zij gaan bij de deelnemers langs, op huisbezoek, of voor een persoonlijk gesprek. Elke expert focust zich op zijn of haar eigen domein.

Alle experten rond de tafel. Foto: VTM

Seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck focust zich op de relatiegeschiedenis van de deelnemers, de partnerkeuze en ook hun voorkeur. “Naar welke partner zijn mensen op zoek? Welke kwaliteiten vinden ze belangrijk? En wat werkte in het verleden voor hen? We denken wel over onszelf als rationele mensen, maar toch kiezen we onze partners vanuit onze buik. In dit programma draaien we die volgorde om. Dat is wat Blind Getrouwd zo interessant maakt”, zegt Slabbinck.

Ook relatietherapeute Margo Van Landeghem gaat langs met enkele wetenschappelijke tests, maar ook met heel wat mensenkennis. “Liefde laat zich niet dwingen maar we kunnen wél een handje helpen. Blind Getrouwd gaat vooral over vertrouwen: vertrouwen in de experten maar ook vertrouwen in de kracht van elk van de 5 koppels om de liefde te vinden”, aldus Van Landeghem. Zij kijkt vooral naar persoonlijkheid, de manier waarop de kandidaten zich kunnen hechten en het gezin van herkomst.

Wim Slabbinck en Margo Van Landeghem. Foto: VTM

“Blind Getrouwd gaat over het creëren van een basis voor een duurzaam huwelijk. Heel wat mensen hebben voor zichzelf een lijstje van wat ze allemaal willen krijgen van een partner. Maar minstens even belangrijk is de vraag: wat willen ze zelf geven?” vindt criminoloog en seksuoloog Alexander Witpas. Hij gaat op onderzoek uit om te weten te komen hoe de kandidaten denken over intimiteit en seksualiteit.

Als laatste is het aan Sybille Vanweehaeghe. Zij kijkt of de deelnemers echt klaar zijn om hun inschrijving in realiteit om te zeten. Een theoretische inschrijving en een praktische uitvoering is immers nog verwijderd van elkaar. “Hoe leven ze en welke dromen of ambities koesteren ze en willen ze in realiteit omzetten? Door zijn of haar bewegen in de eigen habitat zie je een persoonlijkheid in al z’n facetten, en kan je detecteren of het beeld dat de persoon van zichzelf schetst, klopt”, aldus Vanweehaeghe. Een cruciale stap om de kandidaten echt te kennen.

Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe. Foto: VTM

STAP 3: Matches maken en kraken

Daarna gaan ze alle vijf samen rond de tafel zitten om alle informatie te bespreken. “Bij de matchmaking brengen we elke vorm van informatie en kennis mee. De percentages krijgen zo een gezicht. Alles wordt afgetoetst op de persoon die voor hen zit. Elke expert met een hart en ziel, mensen van vlees en bloed, gewapend met ervaringen uit het verleden en specifieke noden en wensen”, legt Hald uit.

Uiteindelijk hakken ze de knoop door. Ze selecteren de koppels waarvan alle experten het gevoel hebben dat zij een goede match zouden kunnen vormen. Zo weten ze welke vijf duo’s er klaar zijn om de rollercoaster van emoties samen te doorstaan. De eerste momenten aan het altaar, maar ook het feest met familie en vrienden, de foto’s, de eerste nacht, de huwelijksreis en het samenwonen: het sociaal experiment staat te wachten. Met als grote vraag: grijpen ze de kans om de liefde te laten groeien en leven ze nog lang en gelukkig?

‘Blind Getrouwd’, vanaf maandag 29 januari op VTM, 20.35 uur.