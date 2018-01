Zwaan overleden die werd opgeschrikt door vuurwerk

Opglabbeek - De onfortuinlijke zwaan die op 2 januari met een compleet gestroopte hals naar het Natuurhulpcentrum werd gebracht, is gestorven. Maandagochtend werd ze dood in haar box op de IC-afdeling gevonden. De dierenarts had de vogel vrijdag nog verzorgd en in het weekend leek alles goed te gaan. Maar uiteindelijk verloor ze de strijd tegen de bacteriën.

Het dier was in de nacht van 1 of 2 januari opgeschrikt door vuurwerk en botste vermoedelijk tegen een draad. Gevolg: de huid van de nek scheurde volledig open en de luchtpijp en slokdarm kwamen bloot te liggen. Medewerkers van de Nederlandse Dierenbescherming konden de vogel op een vijver in Maastricht vangen. De dierenarts van het Natuurhulpcentrum kon het merendeel van de vacht terug over de luchtpijp en slokdarm trekken. En in eerste instantie leek ook alles goed te gaan. Tot vorige week duidelijk werd dat er huid aan het afsterven was. Alles werd geprobeerd om de zwaan er opnieuw bovenop te helpen. Tevergeefs bleek maandag.