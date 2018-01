Nieuwe baas katholiek onderwijs is voor het eerst geen priester

Hasselt - rancis Loyens (55) wordt de verantwoordelijke voor het katholiek onderwijs in Limburg. Hij volgt vicaris-generaal Jaak Janssen op die vanaf 1 maart deken wordt van Bree. Loyens is directeur studentenbeleid aan de hogeschool UCLL. Aan het stuur van het katholiek onderwijs in Limburg komt dus voor de eerste keer iemand die geen priester is.

Het katholiek onderwijs in Limburg is de absolute ‘marktleider’. Ze hebben 67% van het basisonderwijs in handen en 74% van het middelbaar. “Maar ik wil niet focussen op het marktaandeel, ...