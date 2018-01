Tussen hoop en vrees: eindigt KRC Genk morgen op nummer 7 of 13?

Nieuw jaar, frisse moed, verse voornemens. Maar minstens evenveel druk op de ketel. KRC Genk trekt morgenavond naar de inhaalmatch in Oostende tussen hoop en vrees. Drie punten maken een wereld van verschil: winst zorgt voor een zevende plaats op twee punten van een plaats die recht geeft op play-off 1. Maar een nederlaag betekent plaats dertien, met alleen nog Zulte Waregem, Eupen en KV Mechelen als onderburen. “We kijken niet naar de stand”, zegt coach Clement. “Met drie matchen per week val je van de ene emotie in de andere.”

“Voor mij is het glas halfvol”, benadrukt Philippe Clement in de Genkse perszaal. Hij weigert te zagen over de zeven geblesseerden en de schorsing van Aidoo. Of te klagen over het nieuwe spitsenprobleem. ...