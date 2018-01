Vijfentwintig personen, waaronder kinderen, afgevoerd na CO-intoxicatie in Hamont-Achel

Hamont-Achel - De hulpdiensten in Noord-Limburg hebben maandagavond 25 personen, onder wie enkele kinderen, naar het ziekenhuis afgevoerd door een CO-intoxicatie. De mensen kwamen in moeilijkheden in een woning aan de Brouwerstraat in Hamont-Achel. Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) van Hamont-Achel bevestigde het voorval.

Volgens de brandweer zijn een 25-tal mensen naar het ziekenhuis gebracht voor een preventieve controle. “In een appartement op de bovenste verdieping werden hoge CO-waarden gemeten, en die CO heeft zich via de gang verspreid naar de andere ruimten. Daarom was het advies dat iedereen preventief wordt gecontroleerd, quasi iedereen in de blok”, luidt het bij Marc Pannekoeke van hulpverleningszone Noord-Limburg. “Op het eerste zicht leek niemand er erg aan toe. Niemand is bewusteloos gevallen, maar sommigen waren wel suf.”

De oorzaak van de koolstofmonoxide vergiftiging is nog niet bekend. De gemeente is samen met het OCMW aan het bekijken of er eventueel onderdak gezocht moet worden voor de getroffen mensen. Mogelijk moeten anderen langer in het ziekenhuis blijven.