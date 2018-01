Extra fietspaden kunnen duizenden overlijdens vermijden

Diepenbeek - Uit een grootschalige Europese studie blijkt dat de uitbreiding van een fietsnetwerk in steden behoorlijk wat gezondheids- en economische voordelen oplevert. “Er zouden jaarlijks tot in Europa 10.000 vroegtijdige overlijdens vermeden kunnen worden, wanneer één op de op vier verplaatsingen met de fiets zouden gebeuren”, zegt Evi Dons van UHasselt/VITO, die aan het onderzoek meewerkte.

Vier jaar lang hebben onderzoekers de cijfers over fietsgebruik in 167 steden van elf Europese landen onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat hoe meer fietspaden beschikbaar zijn in een stad, hoe meer ...