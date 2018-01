Inbrekers dringen huis in Sint-Lambrechts-Herk binnen via raam

Regio In de Sint-Lambertusstraat in Sint-Lambrechts-Herk zijn inbrekers via een raam een huis binnengedrongen. De feiten werden zondag in de namiddag ontdekt. Wat er werd gestolen, is niet bekendgemaakt. (... Lees verder