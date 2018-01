Details Tour 2019 in België gelekt: passage over Muur én snelle ploegentijdrit

Krijgen we volgend jaar in Brussel een koninklijke sprint Cavendish-Kittel-Sagan? Foto: BELGA

De krant Le Soir meent te weten waar en hoe de Tour de France volgend jaar van start zal gaan op Brussels grondgebied. Op zaterdag 6 juli staat een rit in lijn van 192 kilometer op het programma, ’s anderendaags een ploegentijdrit met aankomst in de schaduw van het Atomium.

Het parcours van de openingsetappes op Belgisch grondgebied worden morgen voorgesteld tijdens een officiële persconferentie op het Brusselse stadhuis. Maar Le Soir heeft nu al beslag kunnen leggen op hoe het parcours er volgend jaar zal uitzien wanneer de Tour vanuit Brussel van start gaat.

Op zaterdag 6 juli staat een rit in lijn op het programma met start in het hartje van de hoofdstad. Van daaruit gaat het snel richting Geraardsbergen waar al na 43 kilometer de Muur van Geraardsbergen zal worden aangedaan, gevolgd door de Bosberg. Toen Eddy Merckx vijftig jaar geleden zijn eerste Tour won, passeerde het parcours ook al over de Muur.

Ter ere van Eddy Merckx start de Tour volgend jaar in Brussel. Foto: BELGAIMAGE

Via Edingen duikt het peloton de provincie Henegouwen binnen om bijna tot in Charleroi te rijden. Vanuit Charleroi gaat het terug richting hoofdstad. Via Waterloo rijdt het peloton terug Brussel binnen waar de finishlijn ter hoogte van het Koninklijk Paleis zal liggen. Het heeft er alle schijn van dat de etappe zal worden beslecht in een massaspurt.

Snelle ploegentijdrit

Het was geweten dat er op zondag een ploegentijdrit op het programma stond. De start hiervan ligt aan het Koninklijk Paleis. Via Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde gaat het richting Terkamerenbos en ULB. Via Etterbeek keren de teams terug richting Brussel om uiteindelijk te finishen ter hoogte van het Atomium. Het exacte aantal kilometers van de ploegentijdrit kon Le Soir nog niet prijsgeven.