Paard overleeft maar nipt aanval van tijger en leeuw

Een weerloos paard werd “een halve maand geleden” brutaal aangevallen door een tijger en leeuw in de ring van een Chinees circus tijdens een “gewaagde” repetitie. Het was de bedoeling dat de twee wilde katten op de rug van het paard zouden rijden, maar ze hadden blijkbaar meer zin om het dier te bijten nadat het de leeuw een stamp had verkocht. Medewerkers van het circus konden de dieren uiteindelijk uit elkaar drijven door zwepen te gebruiken. Het paard overleefde de aanval en zou inmiddels al terug aan het optreden zijn.