Hechtel-Eksel -

Schapenhouders in de bossen rond Leopoldsburg kunnen hun kudde dezer dagen beter opsluiten om ze te beschermen tegen de wolf. Dat zegt wolvenexpert Jan Loos. Sinds dit weekend weten we dat de wolf in onze provincie gezien is, en dat is voor het eerst in 100 jaar. De wolvin, een vrouwtje dus, draagt een gps-tracker. Daarbij is te zien dat ze al een week lang in Limburg is, en vermoedelijk blijft ze hier ook even.