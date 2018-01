Speciale Picasso in Londen onder de veilinghamer

Voor het eerst komt het werk ‘Femme au béret et à la robe quadrillée’, een portret dat Pablo Picasso in 1937 maakte van Marie-Thérèse Walter, onder de veilinghamer. De wereldwijde primeur is voor Sotheby’s, dat het werk op 28 februari in Londen veilt. Het portret heeft een geschatte waarde van ruim 40 miljoen euro.