Onterechte flitsboete in de bus gekregen? Zo weet je zeker of je in de fout bent gegaan

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft verschillende verkeersboetes in zijn bus gekregen, terwijl die eigenlijk voor een West-Vlaamse ondernemer bestemd waren. De fout kwam er nadat de politie beide nummerplaten met elkaar had verward. Een vergissing die technisch gezien niet zo uitzonderlijk is, zo weet radarspecialist Michel Niezen. “Een ANPR-systeem is nooit 100% waterdicht.”

Of u nu geflitst wordt via een trajectcontrole of door een vaste flitspaal langs de kant van de weg, het toestel zal telkens een foto maken van je nummerplaat. Die foto wordt vervolgens doorgestuurd naar een ANPR-systeem, een slimme computer die snel nummerplaten kan opvragen en herkennen. “De foto zal veranderen in een mathematisch beeld, met zwarte en witte punten. Daarin probeert het systeem verschillende combinaties te vinden die leiden tot een nummerplaat. Maar het toestel kan zich natuurlijk wel vergissen door bijvoorbeeld een 0 te beschouwen als een o”, zegt radarspecialist Michel Niezen. “Dat is ook de reden waarom men in sommige landen bijvoorbeeld een streepje door de 0 staat, zodat camera’s het verschil kunnen zien.”

Foutenmarge

Toch zijn de gegevens die het ANPR-systeem aanleveren niet voldoende om een boete onmiddellijk op te sturen. “Zo’n systeem is niet honderd procent waterdicht, je hebt nog een heel kleine foutenmarge”, weet Niezen. Het is net om die reden dat het ANPR-resultaat nog eens moet nagekeken worden door de verbaliserende agent.

En die heeft op zijn beurt een aantal controlemechanismen, zegt bij politierechter Kathleen Stinckens. “Zo bekijkt men of de nummerplaat correspondeert met het juiste voertuig. Maar zelfs dan kan er bijvoorbeeld nog een fout gebeuren tijdens het overtypen.”

Daarom is het geen slecht idee om bij elke flitsboete een foto van je overtreding op te vragen. “Maar dan nog kan je een foto hebben waarop je nummerplaat slecht leesbaar is”, zegt Stinckens. “Wie echt vrijuit wil gaan, kan daarom best bewijzen dat hij niet op de plaats is geweest waar hij geflitst is. Anders word je als titularis van de nummerplaat steeds geacht om de boete te betalen, tot het tegendeel bewezen is”, aldus de politierechter.

Hoe bezwaar aantekenen?

Je wil je boete aanvechten? Dan moet je binnen de 30 dagen na verzending van het verzoek een gemotiveerd bezwaar sturen. In dat geval mag je de herinnering tot betaling die je zal ontvangen negeren.

Na het verlopen van de proceduretermijn zal de post de politie automatisch signaleren dat je de onmiddellijke inning niet betaald hebt. Hierna zal de politie de onmiddellijke inning samen met het bezwaarschrift, aan het bevoegde Parket overmaken.

Het parket kan vervolgens twee beslissingen nemen: je bezwaar wordt aanvaard, waarop de onmiddellijke schikking wordt geseponeerd. Of je bezwaar wordt niet aanvaard, waarop er een voorstel tot een minnelijke schikking volgt. Het gaat om een voorstel van het parket aan de overtreder om een bepaalde som - 10 euro meer dan de onmiddellijke inning - te betalen en op die manier een einde te stellen aan de vervolging.