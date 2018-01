Groeiend aantal Democraten zal ‘State of the Union’ van president Trump boycotten

Een groeiend aantal Democratische Congresleden heeft aangekondigd de voor 30 januari voorziene State of the Union van de Republikeinse president Donald Trump te zullen boycotten. Dat heeft de conservatieve zender Fox News maandag getwitterd.

Het Amerikaanse staatshoofd houdt jaarlijks voor de verenigde kamers van het Congres een toespraak over zijn gevoerd en komend beleid. Doorgaans zijn de partijpolitieke messen dan niet scherp gewet en mag de president zelfs vanwege de oppositie op beleefd applaus rekenen.

Maar minstens vijf Democratische Afgevaardigden hebben al gezegd dat zij het met Donald Trump hebben gehad en dat zij het evenement zullen boycotten.

In het Congres hebben de Republikeinen de meerderheid al is dat in de Senaat met welgeteld één zetel op overschot.