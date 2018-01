Belgische crimineel die op Most Wanted-lijst stond geeft zich aan bij politie

Arthur N., het voortvluchtige kopstuk van een bende die op enkele jaren tijd grote hoeveelheden MDMA, een precursor van xtc, had geproduceerd, heeft zichzelf aangegeven bij de federale politie. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

N. stond op de Most Wanted-lijst van de federale politie en afgelopen zomer stuurden Europol en de Belgische federale politie hem nog een vakantiekaart in het kader van hun ‘Most Wanted’-postkaartactie.

Volgens het hof van beroep vormden de 12 bendeleden een criminele organisatie met vertakkingen in België, Polen en Turkije, die zich al enkele jaren bezighield met de aanmaak op grote schaal en verkoop van MDMA, de stof waarvan xtc gemaakt wordt. Daarvoor had ze twee laboratoria, één langs de Leuvensesteenweg in Vilvoorde, waar PMK werd gemaakt, een stof die nodig is om MDMA aan te maken. Het tweede labo stond in een vierkantshoeve in Chimay en daar werd van de PMK MDMA gemaakt. Toen de bende op 22 augustus 2013 opgerold werd, trof de politie in de vierkantshoeve bijna twee ton MDMA aan, de grootste vangst ooit in West-Europa.

Codenamen

Het onderzoek naar de bende liep niet van een leien dakje. Zo waren de laboratoria niet continu actief maar produceerden ze MDMA naargelang de kopstukken van de organisatie daartoe het bevel gaven. Daarnaast maakte de bende ook gretig gebruik van codenamen en -taal, veranderden ze om de haverklap van gsm-toestel en -nummer en communiceerden ze vaak via Skype. Bij het transport van hun drugs, onder andere naar Montpellier, reden ze met maar liefst drie wagens: één om de weg te verkennen, één om de drugs te vervoeren en één om eventuele achtervolgende politiewagens op te sporen. Eén van de bendeleden dook in de loop van het onderzoek ook een tijdje onder omdat hij onraad rook.

Uiteindelijk viel de FGP Asse op 22 augustus 2013 binnen op 21 adressen, in de regio’s Antwerpen, Brussel, Charleroi, Hasselt, Leuven, Nijvel, Bergen en Turnhout. Die gerechtelijke actie kwam er sneller dan voorzien omdat de speurders van de FGP Asse een dag voordien te horen hadden kregen dat de organisatie door een lek bij de politie op de hoogte was van het onderzoek. Door dat lek konden drie kopstukken ontkomen, al werden twee van hen later wel ingerekend.

Twaalf verdachten, bij wie de Hamse drugsbaron Gert Loenders, werden in november 2014 veroordeeld tot celstraffen tussen 1 en 15 jaar. Vier van hen gingen in beroep maar daar zagen drie verdachten hun celstraffen van respectievelijk 15, 10 en 8 jaar bevestigd worden. De vierde, de landbouwer die zijn hoeve in Chimay door de bende had laten gebruiken, kreeg toen wel een lagere straf.

Arthur N. was op dat proces niet aanwezig omdat hij net op tijd de benen had genomen maar werd wel vertegenwoordigd door zijn advocaten. Zijn veroordeling is dus definitief, maar al die tijd bleef de man op de vlucht.

“Belgische frieten zijn de beste en we weten dat je ze mist”

Afgelopen zomer lanceerde Europol een zomeractie gelanceerd waarbij de politie via sociale media postkaarten stuurde naar de meest gezochte voortvluchtige criminelen. Elk land mocht één postkaart sturen naar een gezocht crimineel, en het kaartje van de Belgische politie was gericht aan N., met als tekst: “Beste Arthur, Belgische frieten zijn de beste en we weten dat je ze mist. Kom terug en geniet ervan - we hebben een fijne verrassing voor jou in petto. Tot snel, de federale politie.”

Het is niet bekend of dat kaartje de man heeft overtuigd maar in ieder geval heeft hij zich maandagvoormiddag aangegeven bij de federale gerechtelijke politie in Asse.