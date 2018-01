Europese experten gaan ‘fake news’ aanpakken: “Bedreiging voor iedereen”

Een expertengroep die door de Europese Commissie in het leven is geroepen en die advies moet verlenen over de aanpak van ‘fake news’, is maandag haar werkzaamheden gestart. Tegen de herfst wil de Commissie een strategie kunnen ontwikkelen.

“Nepnieuws verspreidt zich met een angstaanjagende snelheid en vormt een bedreiging voor iedereen. De geloofwaardigheid van informatiebronnen moet worden verhoogd.” Europees commissaris voor Digitale economie en maatschappij Mariya Gabriel wond er maandag geen doekjes om: valse nieuwsberichten kunnen een vreselijke impact hebben op de samenleving en de politiek.

Daarom richtte de Commissie een deskundigengroep op die haar advies moet verlenen over de aanpak van ‘fake news’. De groep vergaderde maandag voor het eerst, onder het voorzitterschap van de Nederlandse professor mediarecht Madeleine de Cock Buning. Samen met een veertigtal andere experten (vertegenwoordigers van traditionele en van sociale media, van het maatschappelijk middenveld en academici) moet zij “opties” uitwerken om het hoofd te kunnen bieden aan alles wat met de verspreiding van nepnieuws te maken heeft.

Tegen de herfst komt de Commissie met een strategie. Ze zal daarvoor putten uit de aanbevelingen van de expertengroep, maar zal ook rekening houden met de mening van het grote publiek.

Illegaal

Commissaris Gabriel pleitte maandag alvast voor een Europese benadering, zodat een gefragmenteerde aanpak vermeden wordt. Zo lanceerde de Franse president Emmanuel Macron begin januari het idee om een wet tegen de verspreiding van fake news op sociale media aan te pakken, terwijl in Duitsland reeds een wet bestaat die platformen als Facebook en Twitter boetes oplegt als ze haatberichten en andere illegale boodschappen niet snel genoeg verwijderen.

De expertengroep wil onder meer een definitie van nepnieuws uitwerken, om het verschil met illegale berichten duidelijk te kunnen maken. “Wat illegale inhoud is, is nu al omschreven in de Europese wetgeving. Maar nepnieuws is niet altijd illegaal”, aldus Gabriel.