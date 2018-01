Luchthaven van Tripoli gesloten na gevechten

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn hevige gevechten uitgebroken tussen rivaliserende clans. Door het geweld werden op de luchthaven Mitiga alle vluchten geschrapt. Mitiga is eigenlijk een militaire luchthaven, maar wordt sinds de internationale luchthaven gedeeltelijk vernield werd in 2014 ook gebruikt voor burgervluchten.

Bij de gevechten vielen zeker negen doden en 28 gewonden. De schietpartijen vonden plaats tussen een van de machtigste milities van de stad, al-Rada’a (Afschrikking), en een rivaliserende groep gevestigd in Tajura, een stadje op 30 kilometer van de hoofdstad. Al-Rada’a, dat zichzelf beschouwt als misdaad- en terreurbestrijdende eenheid, controleert zowel Mitiga als een nabijgelegen grote gevangenis.

Sinds de Navo in 2011 kolonel Moammar Kadhafi ten val bracht, is Tripoli -en bij uitbreiding heel Libië- een kluwen van elkaar bevechtende gewapende groepen. Al-Rada’a heeft zich aangesloten bij de internationaal erkende regering en valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De regering van Fayez al-Serraj, de GNA (Government of National Accord), heeft echter weinig macht.

Omdat al-Rada’a samenwerkt met de erkende regering, wordt de groep omschreven als “niet-jihadgericht salafistisch”.

