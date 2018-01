Franse justitie seponeert kindermisbruik door Franse soldaten in Bangui

De Franse justitie heeft de zaak rond veronderstelde kinderverkrachting door Franse soldaten in de Centraal-Afrikaanse Republiek geseponeerd, zo heeft het Franse persbureau AFP maandag uit gelijkluidende bronnen vernomen.

De rechters volgden met hun beslissing de vordering van het parket van Parijs.

In april 2015 meldde de Britse kwaliteitskrant The Guardian op gezag van een interne nota van de Verenigde Naties dat zes jongens tussen 9 en 13 jaar oud Franse soldaten, die deel uitmaakten van de operatie Sangaris, ervan hadden beschuldigd tussen december 2013 en juni 2014 twee van hen te hebben misbruikt in Bangui.

De Franse jusitie startte een onderzoek op.

Uiteindelijk meende het parket van Parijs dat er “op basis van de informatie niet kan worden gezegd dat er generlei seksueel misbruik is geweest”. Maar anderzijds “lieten materiële incoherenties en wisselende getuigenissen niet toe dat er wel omschreven en onderschraagde feiten vast te stellen waren” tegen de soldaten.

(belga)