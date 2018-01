Belgische F-16’s onderscheppen twee Russische bommenwerpers onderweg naar Verenigd Koninkrijk

Belgische F-16’s hebben maandag twee Russische bommenwerpers onderschept. Dat heeft het Belgische leger bevestigd. De bommenwerpers waren onderweg naar het Verenigd Koninkrijk en werden intussen overgedragen aan de Britse luchtmacht.

Tupolev TU-160 Foto: EPA

De twee Belgische jets kregen maandagochtend rond 11.20 uur een melding van twee onbekende toestellen die het Nederlandse luchtruim naderden. Ze werden opgeroepen voor een spoedinterventie in het kader van het Quick Reaction Alert (zie verder) van de Benelux. De F-16’s stegen onmiddellijk op vanop de luchtmachtbasis in Florennes. Om 11u51 konden de Belgische piloten twee Russische ‘Black Jacks’ identificeren boven de Noordzee ten noorden van Nederland. De twee Russische bommenwerpers (type Tupolev TU-160) werden onderschept. De Belgische F-16’s hebben de Russische toestellen gevolgd tot de Britse Luchtmacht de opdracht overnam.

Quick Reaction Alert

Eén van de taken van de Belgische Luchtcomponent en de Koninklijke Luchtmacht is passend reageren op schendingen van het Benelux-luchtruim. Er staan permanent twee F-16-jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. In België voeren F-16’s van de vliegbasissen Kleine Brogel en Florennes deze taak beurtelings uit.

Het luchtruim wordt 24/7 in de gaten gehouden door de gevechtsleiding. Wanneer zij merkt dat een vliegtuig het Benelux-luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, alarmeert zij de quick reaction alert (QRA). De vliegtuigen van de QRA stijgen binnen enkele minuten op om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. De gevechtsleidingen binnen Europa werken nauw samen als verdachte vliegtuigen naar het luchtruim van een naburig land lijken te vliegen. Ze zijn dan voorbereid op een mogelijk naderende dreiging.

Nederland en België wisselen elkaar in principe om de vier maanden af. Omdat de Belgische F-16’s vorig jaar langer in het Midden-Oosten bleven, voerde de Nederlandse luchtmacht acht maanden de QRA uit. Nu de Nederlandse F-16’s actief zijn in het Midden-Oosten geldt dit voor de Belgische Luchtcomponent.