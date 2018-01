Gedrogeerde bestuurder rijdt met vijfde passagier in autokoffer

Een hardleerse beginnende bestuurder werd dit weekend door de politie betrapt onder invloed van cannabis. De man krijgt ook een extra proces-verbaal omdat hij stiekem ook een jonge vrouw, als zesde persoon, in zijn koffer vervoerde.

De lokale politie Mechelen-Willebroek nam afgelopen weekend bij 999 chauffeurs een ademtest af. Zes rijbewijzen van de 24 betrapte bestuurders (dronken of onder invloed van drugs) werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Onder hen een man die de afgelopen zes maanden voor de derde keer aan de kant werd gezet onder invloed van drugs. “Hij is nog maar een beginnend bestuurder want hij heeft nog geen twee jaar zijn rijbewijs. Ook nu reed hij onder invloed van cannabis. Bij de controle deden wij nog een ontdekking. Naast de bestuurder en vier passagiers, lag er ook nog een jonge dame als zesde persoon in de autokoffer omdat er onvoldoende zitplaatsen waren”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De bestuurder krijgt hiervoor een extra proces-verbaal.

Op de Brusselsesteenweg werd een bestuurder aan de kant gezet omdat hij al zwalpend over de rijweg reed. Er moest een dokter ter plaatse komen omdat hij meerdere keren opzettelijk onvoldoende hard in het blaastoestel blies. Hij weigerde een bloedproef maar uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van cannabis. Ook de schouwing van zijn auto was al sinds september vervallen.

Normaliter zouden er nog twee rijbewijzen méér zijn ingetrokken, maar de rijbewijzen van de twee bestuurders die respectievelijk 1,7 en 1,9 promille in hun bloed hadden, lagen wegens intrekking op het politieparket in Mechelen.