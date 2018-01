Regen, rukwinden en storm op komst

Brussel - Maandagnamiddag is het winderig en regenachtig met rukwinden tot 80 km/ u. De maxima liggen tussen 2 en 9 graden. Maandagnacht krijgen we wisselvallig weer met vooral in de zuidelijke helft van het land intense buien. Lokaal zijn nog stevige rukwinden mogelijk. Minima tussen 2 en 6 graden. Dat meldt het KMI.

Dinsdag wordt het wisselvallig met een stevige westen- tot zuidwestenwind. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met regenbuien in Vlaanderen en in de Ardennen buien van smeltende sneeuw of soms sneeuw. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Vlaanderen. De wind is vrij krachtig uit het westen met rukwinden van 60 tot 70 km/ u, of iets meer tijdens intense buien.

Woensdag blijven we in onstabiele maritiem polaire lucht. Het wordt wisselend bewolkt met in de eerste helft van de dag soms intense buien. In de Ardennen zijn dit sneeuwbuien, elders zijn dit buien van (smeltende) sneeuw of regen. De maxima liggen tussen 0 en 7 graden.

Donderdag trekt een stormdepressie over de Noordzee en krijgen we onstuimig weer. De eerste neerslag kan nog een winters karakter hebben in de Ardennen, elders regent het. ‘s Namiddags wordt het geleidelijkaan droog en verschijnen er vanuit het westen soms brede opklaringen. De wind is eerst zeer krachtig tot mogelijk stormachtig aan de kust en krachtig elders en komt uit het zuidwesten. Rukwinden tot 90 km/u of meer zijn mogelijk.

Vrijdag blijft het winderig en licht onstabiel. Het is meestal wisselend bewolkt en soms vallen er sneeuwbuien in de Ardennen en winterse buien elders. Het wordt opnieuw iets minder zacht met maxima tussen 1 en 5 graden. Zaterdag en vooral zondag wordt het rustiger en droog. ‘s Nachts kan het op veel plaatsen lichtjes vriezen en overdag halen we in het centrum zo’n 4 of 5 graden. Maandag lijkt een nieuwe depressie boven de oceaan zich op te dringen naar ons land. De bewolking neemt toe en de kans op neerslag stijgt.

(belga)