Parket analyseert of ze opsporingsonderzoek openen naar onregelmatigheden bij Brusselse brandweer

Brussel - Het Brusselse parket heeft nog geen opsporingsonderzoek geopend naar eventuele onregelmatigheden bij de Brusselse brandweer. Dat meldt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. Eerder had het parket gemeld dat er wel een onderzoek was geopend maar de parketwoordvoerder nuanceert dat: “We hebben een dossier gekregen van de staatssecretaris en dat wordt momenteel geanalyseerd. We wachten op bijkomende informatie van haar kabinet om een beslissing te nemen.”

Tussen 2012 en 2015 waren er zware onregelmatigheden met aanbestedingen bij de Brusselse brandweerdienst DBDMH, blijkt uit een voorlopige audit van het Rekenhof die midden december uitlekte. In het Brussels parlement vonden al hoorzittingen over de kwestie plaats, waarbij verschillende commissieleden hadden aangedrongen om het gerecht in te schakelen.



Uit de audit van het Rekenhof blijkt dat in de periode 2012-2015 van een staal van 138 overheidsopdrachten ter waarde van 9,2 miljoen euro in zestig gevallen de concurrentieregels niet gevolgd werden. Bij vijftig dossiers ontbrak ook elke rechtvaardiging hiervoor. Voorts stootten de auditeurs ook op aanbestedingen die in deeltjes werden gehakt om niet aan de Europese aanbestedingsregels te moeten voldoen, of op aanbestedingen waarbij in de loop van de procedure de criteria werden aangepast of één van de kandidaten zijn bod veranderde. Het onderzoek legde ook bloot dat er bij de Brusselse brandweer nauwelijks een interne controle bestaat en dat een juridische dienst ontbreekt.



Vrijdag raakte bekend dat bevoegd staatssecretaris Cécile Jodogne (DéFi) de audit van het Rekenhof die de onregelmatigheden blootlegde, eind december had overgemaakt aan het parket.



“We hebben dat dossier ontvangen en analyseren het nu”, zegt de parketwoordvoerder. “De staatssecretaris had ook gezegd dat ze ons nog bijkomende informatie zou bezorgen. We wachten nu op die bijkomende informatie alvorens te beslissen welke richting we met dit dossier uitgaan.”