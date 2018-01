Tine Destrooper legt dinsdag eed af als nieuwe directeur Vlaams Vredesinstituut

Brussel - Tine Destrooper legt morgen/dinsdag in het Vlaams Parlement de eed af als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Dat meldt het Vlaams Parlement. Tine Destrooper volgt Tomas Baum op.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het werd in 2004 opgericht als paraparlementaire instelling.

Intussen heeft het Vredesinstituut een stevige reputatie opgebouwd als expertisecentrum voor de bevordering van vrede en geweldpreventie en voor het onderzoek naar buitenlandse wapenhandel.

De nieuwe directeur van het Vredesinstituut Tine Destrooper is doctor in Sociale en Politieke Wetenschappen. Ze werkte en woonde in Berlijn, Firenze, London en New York, stuurde daar onderzoekscentra aan en deed zelf onderzoek naar mensenrechten, ontwikkeling en transities van oorlog naar vrede.

Met de eedaflegging op 16 januari 2018 neemt Destrooper effectief haar functie als directeur op. Het mandaat van deze directeursfunctie duurt 6 jaar en kan éénmaal worden verlengd.

(belga)