Ukip-leider breekt met vriendin na racistische uitlatingen over Meghan Markle

Na haar racistische uitlatingen over Meghan Markle, de verloofde van prins Harry, heeft Henry Bolton, de leider van de eurofobe Britse partij Ukip, gebroken met zijn vriendin. De 25-jarige Jo Marney had in een reeks sms’jes aan een vriend Markle, die aan moederszijde Afro-Amerikaanse roots heeft, extreem beledigd. Ze was daarvoor al uit de partij gezet.

Bolton zei maandag op de Britse televisie dat de relatie “duidelijk volledig onverenigbaar” is met zijn functie. “De romantische kant van onze relatie is ten einde”, luidde het. De 54-jarige Ukip-leider zal de familie van zijn ex-vriendin weliswaar blijven steunen.

Bolton denkt echter niet aan aftreden, zoals sommige Ukip-leden eisten. De partij moet over zijn toekomst beslissen, zei hij in een interview met de Britse openbare omroep BBC.

Bolton, vader van twee kinderen, had nog maar onlangs zijn vrouw verlaten om een relatie te beginnen met de fors jongere Marney. Die omschrijft zichzelf op sociaalnetwerksites als model, actrice, journaliste en aanhangster van de Brexit.

Markle, die op 19 mei trouwt met prins Harry, was al meermaals het doelwit van racistische commentaren in Groot-Brittannië. Door Marney werd ze afgeschilderd als “een domme kleine actrice” en “geobsedeerd door ras”. De grofste uitspraak was dat de Amerikaanse actrice “het zaad van de koninklijke familie zal bezoedelen”, met mogelijk een “zwarte Britse koning” (en “een moslimpremier”) tot gevolg.

Marney putte zich in een communiqué uit in verontschuldigingen voor haar “schokkende taal”, maar beklemtoonde dat haar uitingen “bewust overdreven” waren en “uit hun context gerukt”.

Bolton is al de derde Ukip-leider sinds het opstappen van de historische partijleider Nigel Farage.

(belga)