Hulp weigeren werd vereenzaamde zussen fataal

Olen - Hoe kon dit gebeuren? Twee bejaarde zussen die samen wegkwijnen achter hun gesloten deur. Afgelopen donderdag ontdekte de politie van Olen het levenloze lichaam van één zus, de andere lag op sterven na dood in haar bed. Zaterdag is ook zij overleden. Burgemeester Seppe Bouquillon is er kapot van: “We hadden net een project opgezet tegen vereenzaming.” Geriater Lucien De Cock troost: “Er zullen altijd bejaarden zijn die geen hulp willen.”

Ooit waren de ongehuwde zussen Maria (81) en Esther Boeckx (84) gekend in Olen. Maria was jarenlang kleuteronderwijzeres, Esther baatte café In De Kroon uit. In 2002 sloot het café, maar de zussen bleven ...