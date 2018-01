Aandacht voor psychische aandoeningen is meer dan welkom, maar voor het begrip Blue Monday heeft hoogleraar Arjan Bos uit Maastricht geen enkele waardering. “Het klopt simpelweg niet dat deze derde maandag in januari de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn.”

Was opstaan vanochtend extra moeilijk? Logisch, denkt u misschien, want het is vandaag dan ook Blue Monday. De meest deprimerende dag van het jaar, zo staat de derde maandag van januari intussen bekend. ...