Waarom het nonsens is dat je op deze ‘Blue Monday’ ongelukkig zou zijn

Vandaag wordt Blue Monday genoemd, een dag waarop we het leven even niet meer zien zitten. Omdat ons geld op is, onze goede voornemens gesneuveld zijn of omdat het zo donker is en de zomer nog ver weg lijkt. Allemaal drogredenen, want geen van deze factoren beïnvloedt ons geluk. “Geluk is een stabiele factor en heeft niets te maken met hoe we ons op dit moment voelen.”

Voor wie het nog niet wist: Blue Monday is een verzinsel, in het leven geroepen door de Britse psycholoog Cliff Arnall. Die stelde een formule op die de derde maandag van januari als de meest depressieve dag van het jaar aanwees. Hij maakte die formule niet eens zelf, dat deed een reclamebureau in opdracht van de Britse televisiezender Sky Travel. Arnall werd betaald om zijn naam aan het concept ‘Blue Monday’ te verbinden, want wie zich blue voelt, gaat dromen van vakantie en dat is voor de zender geen slechte zaak.

Hoop

Maar laat je vooral geen ongeluksgevoel aanpraten, want januari, hoe donker en grauw ook, heeft geen enkele invloed op hoe gelukkig je bent. “Je kan je wat minder goed voelen, maar dat kan even goed gebeuren aan het begin van de lente of in het midden van de zomer”, zegt Leo Bormans, auteur van onder meer ‘The World Book of Happiness’. “In ons geluksonderzoek is geen enkele aanwijzing te vinden dat mensen minder gelukkig zijn in januari. Geluk gaat dan ook niet over de emotie van het moment, het is een stabiele factor. Geluk gaat wel over de aanvaarding van het leven zoals het is en over hoopvol naar de toekomst kijken. Een positieve kijk op de toekomst heeft zelfs een grotere impact dan een job of een relatie.”

Tussen de oren

Maar ook je houding bepaalt mee hoe gelukkig je bent: de verschillen in hoe gelukkig iemand is, worden voor vijftig procent bepaald door genen en voor tien procent door omstandigheden. Dat betekent dat veertig procent tussen onze oren zit en te maken heeft met hoe we in het leven staan. “Het zijn kleine, alledaagse dingen die ons gelukkiger kunnen maken”, zegt Bormans. “Ik houd sinds 1 januari een doosje bij, waarin ik briefjes steek met daarop de kleine positieve dingen van die dag. Maar het is ook bewezen dat het helpt om een elke dag drie postieve dingen in een dagboek te schrijven. Het doet je perspectief veranderen. ” Wie angstig of perfectionistisch is, of wie slecht zijn gevoelens kan uiten, heeft het doorgaans moeilijker om gelukkig te zijn. Al kunnen we zelfs deze factoren, die doorgaans aangeleerd zijn, ook weer afleren.

Het leven is niet leuk

Een deel van gelukkig zijn ligt ook in het aanvaarden dat het leven niet altijd leuk is. “Verdriet en pijn horen bij het leven, maar zijn niet tegengesteld aan geluk”, zegt Bormans. “Ze maken deel uit van het rijke scala aan emoties die we voelen. De wereld is niet perfect, daar moet je mee leren leven. Omring je vooral niet met klagers en pessimisten, want die negatieve houding werkt besmettelijk. Maar het omgekeerde geldt ook: wie zich omringt met positieve mensen, staat ook positiever in het leven.”

Wie zich dus laat wijsmaken dat hij op Blue Monday of in januari ongelukkig hoort te zijn, heeft een grotere kans het ook effectief te worden. De oplossing zit niet in een reisje naar de zon, maar in een positieve levenshouding. “Zo’n reisje kan geen kwaad, natuurlijk. Maar wie in dagelijkse situaties het positieve kan zien, of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaat doen, zal daar wellicht op een duurzamere manier gelukkiger van worden dan van het escapisme van de hangmat.”