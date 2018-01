Bonden en werkgevers raken het niet eens over pensioen met punten

Brussel - Vakbonden en werkgevers zullen maandag in het nationaal pensioencomité een verdeeld advies geven over het pensioen met punten. Dat is vernomen bij de sociale partners. De bal ligt nu opnieuw in het kamp van de regering.

De regering had de sociale partners advies gevraagd over de regeringsplannen om het pensioen met punten in te voeren. Maar bonden en werkgevers zijn het niet eens geraakt. “Er komt een verdeeld rapport”, klinkt het.

De sociale partners zitten al sinds 2015 samen over de regeringsplannen om een nieuw pensioensysteem in te voeren. Daarbij krijgt iedereen per gewerkt jaar een punt. Maar wie bijvoorbeeld een zwaar beroep uitoefent, zou extra punten krijgen. Op het einde van de loopbaan worden de punten omgezet in een bedrag. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil het systeem al vanaf 2025 invoeren.

Volgens de werkgevers hebben de vakbonden steevast geweigerd om te discussiëren over het pensioen met punten. “Ze weigeren om te praten”, aldus Caroline Deiteren van de Unizo-studiedienst.

De werkgevers zeggen achter de invoering van het pensioen met punten te kunnen staan, mits dit goed wordt ingevuld. Het pensioensysteem zal in de toekomst betaalbaar moeten blijven, benadrukken de werkgevers. “Zo moet er in de toekomst bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de verhouding tussen actieven en niet-actieven”, legt Deiteren uit. “Ook moet langer werken aangemoedigd blijven”. Essentieel voor ondernemersorganisatie Unizo is alvast dat het pensioen met punten voor een harmonisering moet zorgen tussen de bestaande stelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Daarmee is de federale regering opnieuw aan zet. Een ander belangrijk pensioendossier - de zware beroepen - ligt ook al op de regeringstafel. Daarover worden normaal deze week knopen doorgehakt. Bonden en werkgevers raakten het over de zware beroepen eerder ook al niet eens.

(belga)