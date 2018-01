Vorig jaar nog finaliste, nu verliest Venus Williams meteen in eerste ronde Australian Open

De Amerikaanse tennisster Venus Williams (WTA 5) is in de eerste ronde van de Australian Open verrassend uitgeschakeld. De 37-jarige finaliste van vorig jaar moest in twee sets de duimen leggen tegen de 20-jarige Zwitserse Belinda Bencic (WTA 78): 6-3 en 7-5.

Bencic was de hele wedstrijd de betere speelster. Ze sloeg 32 winners, terwijl het vijfde reekshoofd Williams er maar 22 produceerde. De tweede set was een boeiend gevecht waar het gelijk opging tot 5-5. Bij een stand van 6-5 sloeg Bencic twee harde forehandwinners waarmee ze zich van de winst verzekerde. In de volgende ronde komt de Zwitserse ze tegenover de Zweedse Johanna Larsson (WTA 83) of de Thaise Luksika Kumkhum (WTA 124) te staan.

Ook Williams’ landgenote Sloane Stephens (WTA 13), de winnaar van de Laatste US Open, is maandag al uitgeschakeld in de eerste ronde. De 24-jarige werd verslagen door de Chinese Shuai Zhang (WTA 34) in drie sets: 2-6, 7-6 (7/2) en 6-2.