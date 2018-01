Limburgse lonen stijgen het traagst en het minst

Zelfstandigen in Limburg verdienden in vijf jaar tijd 2.679 euro netto jaarinkomen meer. In 2015 was het gemiddelde jaarinkomen 31.717 euro, in 2011 29.038 euro. Maar dat inkomen ligt wel lager dan het nationale gemiddelde, dat in 2015 oploopt tot 32.614 euro. Dat blijkt uit cijfers van meer dan 280.000 zelfstandigen die Sociaal Verzekeringsfonds ACERTA onder de loep nam. Dat vrouwelijke ondernemers aan een inhaling bezig zijn versus hun mannelijke collega’s is een algemene tendens die zich ook in Limburg flink doorzet.

De algemene realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen meer verdienen dan vrouwen is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds beduidend minder dan mannelijke: in Limburg was dat gemiddeld 27.321 euro in 2015 tegenover 33.488 euro voor de mannen; dat is gemiddeld 18,5% minder. Maar de kloof wordt kleiner. Het netto jaarlijks beroepsinkomen van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep in Limburg steeg de laatste 5 jaar met 11%, tegenover een 9% stijging bij de mannen. Opvallend is dat typische beroepen van vrouwelijke zelfstandigen nog sterker stijgen dan gemiddeld.

Annie Germeys, regio-manager van ACERTA Starters & Zelfstandigen: “Vrouwelijke zelfstandigen zijn een inhaalbeweging aan het maken. We zien in onze cijfers niet alleen dat steeds meer vrouwen de stap zetten naar ondernemerschap maar ook dat van beroepen waarvoor (steeds meer) vrouwen kiezen – zoals kapper, huisarts, advocaat en tandarts - het jaarinkomen sterker stijgt dan gemiddeld.”

De cijfers van ACERTA over Limburgse zelfstandigen in hoofdberoep tonen aan dat de oudste categorie in 2015 (53-62 jaar) ruim 3 keer zoveel verdient als de jongste (-22 jaar): € 37.225 tegenover € 11.643, een royale verdriedubbeling die ook de nationale cijfers bevestigen. Annie Germeys: “Een van de verklaringen voor de loonkloof tussen startende en oudere zelfstandigen is dat starters (zeker in vrije beroepen) zwaar moeten investeren in materiaal, hetgeen de inkomsten sterk doet dalen in de startfase. Een andere trigger zijn de jaren: zelfstandigen bouwen hun klantenportefeuille geleidelijk op. Een beginnende zelfstandige kan het dus wel moeilijk hebben, maar wie volhoudt mag uitkijken naar betere tijden”.

Laagste stijger

Het inkomen van zelfstandigen vergelijken is hetzelfde als het inkomen van werknemers naast elkaar leggen: dé zelfstandige bestaat niet, hét beroepsinkomen dus evenmin. Toch valt uit de studie van ACERTA deze algemene conclusie wel te trekken: het jaarinkomen stijgt. Alleen, in Limburg is die stijging het geringste. Daar tonen de gemiddelden een stijging van € 29.038 in 2011, naar € 31.717 in 2015 voor een hoofdberoeper, of een stijging van 9,2%. Dat is lager dan het nationale gemiddelde van plus 10,6%. Limburg scoort qua beroepsinkomen sowieso al lager dan de andere Vlaamse provincies en gezien de laagste stijging zit daar vooralsnog geen inhaalbeweging in.

Annie Germeys legt uit: “Met ‘inkomen’ bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen. De stijging linken we aan de positief evoluerende conjunctuur, maar die verklaart niet alles. Ook de fiscale optimalisatie speelt ongetwijfeld een rol. Die houdt in dat men kritischer naar kosten is gaan kijken, waardoor die zijn afgenomen, waardoor het netto is gestegen. Voor de overheid is dat goed nieuws: het is immers op dat netto-inkomen dat de belastingen worden geïnd.”