Victoria Beckham krijgt opnieuw kritiek op 'anorectische' modellen

Victoria Beckham heeft op Facebook en Instagram enkele foto's gedeeld van de nieuwste campagne voor haar brillenlijn, maar daar komt heel wat kritiek op. Volgens heel wat van haar fans is het model veel te mager. "Ik heb geen oog voor die brilmontuur, enkel voor dat skelet", klinkt het onder meer. Het is niet de eerste keer dat de Britse modeontwerpster daarvoor op het matje wordt geroepen.

In 2015 kreeg Victoria Beckham kritiek omdat ze 'te magere meisjes' de catwalk opstuurde en in 2016 nog eens omdat ze hetzelfde deed in enkele filmpjes op Instagram. Eerder verdedigde ze ook al haar keuze voor dunne modellen. "Ze zijn jong en ze zijn dun, maar dat wil niet zeggen dat ze ongezond zijn", zei ze daarover in een interview met The Guardian. Iets waar ze anno 2018 nog steeds hetzelfde over lijkt te denken.

Dat is te merken aan haar nieuwste campagne voor haar brillenlijn. Op Facebook en Instagram deelde ze een foto van het 29-jarige model Giedre Dukauskaite met een van de monturen aan en opnieuw kwam er een karrenvracht aan kritiek. De vrouw ziet er volgens heel wat van haar volgers "anorectisch" uit.

"Ik hou van je werk Victoria, maar leveren die peperdure kledingstukken die je verkoopt niet genoeg op om voor dat meisje een broodje te kopen?", klinkt het onder andere. "Dit beeld doet mijn al veel te dunne dochter denken dat ze nog minder moet eten", schreeuwt een bezorgde moeder het uit. Of nog: "Ik heb geen oog voor die brilmontuur, enkel voor dat skelet."