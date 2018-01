Nederlandse stellen hebben maar drie keer per maand seks

Nederlandse mannen en vrouwen zijn best tevreden over hun seksleven. Nochtans blijkt uit cijfers van de Monitor Seksuele Gezondheid, een onderzoek gehouden bij 17.000 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar, dat de gemiddelde koppels maar drie keer per maand seks hebben.

Opvallendste cijfer dat naar voor komt in het Rutgers-onderzoek is dat er vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Van de ondervraagde vrouwen heeft 22% ervaring met seksueel geweld: manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil en/of gedwongen seks. Bij de mannen ligt dat percentage op 6%. Wanneer zoenen en seksuele aanrakingen meegeteld worden, heeft 53% van de vrouwen en 19% van de mannen al eens te maken gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nog opvallend: bij 5% van de vrouwen en 2% van de mannen vond dat seksuele geweld plaats nog voor ze 12 jaar oud waren. Uit het onderzoek blijkt overigens dat homo- en biseksuele mannen vaker te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Bovendien werd 25% van de homo- en biseksuele mannen en 15% van de lesbische en biseksuele vrouwen uitgescholden vanwege hun seksuele voorkeur.

Sexting

Singles zijn seksueel veel actiever dan mensen in een relatie. De eerste groep heeft vaker verschillende bedpartners en doet aan online dating en sexting. 25-plussers halen over het algemeen het gemiddelde van ‘twee keer per week niet’, meer nog: de meeste stellen hebben slechts drie keer seks per maand.

Porno blijkt een groot deel uit te maken van het seksleven van de Nederlanders. 71% van de mannen keek het afgelopen half jaar naar porno tegenover 29% van de vrouwen. Toch is pornokijken geen obstakel om nadien nog seks te hebben met hun partner, zo geven de Nederlanders nog aan.