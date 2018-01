Britse bouwreus failliet

Brussel - Het Britse bouwbedrijf Carillion is failliet. Gesprekken tussen het bedrijf, schuldeisers en de Britse overheid om het van de ondergang te redden, hebben niets opgeleverd. Dat liet het op één na grootste bouwbedrijf van Groot-Brittannië maandag weten.

Carillon zegt dat er niets anders opzit dan met onmiddellijke ingang stappen te ondernemen voor de liquidatie van het bedrijf.

Behalve in de bouw is Carillion ook actief in de het beheer van scholen, ziekenhuizen en gevangenissen. De overheid zal wel de nodige middelen verschaffen om er voor te zorgen dat de openbare diensten die het bedrijf levert wel zullen kunnen doorgaan, aldus de BBC.

Bij Carillion werken 43.000 mensen, waarvan zowat de helft in Groot-Brittannië. Het bedrijf is in moeilijkheden gekomen als gevolg van een grote schuldenlast.

