Twijfels over echtheid Russische avant-gardekunst in Genste MSK

Tien specialisten hebben grote twijfels bij 26 in bruikleen gegeven Russische avant-gardekunstwerken in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. De kunstwerken, vooral schilderijen, dateren uit de periode tussen 1910 en 1920, toen de Russische kunst een experimentele hoogconjunctuur kende. Op de kunstmarkt moeten deze stukken een fortuin waard zijn, maar in de museumwereld gonst het van de geruchten sinds de opening van de nieuwe opstelling, op 20 oktober. Dat schrijft De Standaard maandag. Het MSK zegt correct en in het volste vertrouwen gehandeld te hebben.