Tussenverdieping ingestort op beurs van Jakarta

Op de beurs van de Indonesische hoofdstad Jakarta is maandag een tussenverdieping ingestort. Dat berichtten lokale media. Er is sprake van verschillende gewonden. Zeker een dertigtal mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op televisiebeelden was een met brokstukken bezaaide hal te zien. Werknemers lopen schreeuwend en in paniek rond. Vermoedelijk is een balkon of loopbrug naar beneden gekomen.

De preciezere achtergronden van het incident waren niet meteen duidelijk. Het incident deed zich voor op de middag, toen heel wat werknemers hun lunchpauze namen. Volgens lokale media was er een groep universiteitsstudenten op bezoek in het beursgebouw.

