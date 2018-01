Elise Mertens en Kirsten Flipkens stoten door naar volgende ronde op Australian Open

Elise Mertens (WTA 37) en Kirsten Flipkens (WTA 75) stoten op de Australian Open in Melbourne door naar de tweede ronde. Onze beide landgenoten wonnen hun wedstrijd in de eerste ronde maandagmorgen Belgische tijd. Mertens zette de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 125) in twee sets opzij (6-2, 6-1), Flipkens won van de Amerikaanse Alison Riske (WTA 84) in drie sets (2-6, 7-6 (8/6) en 6-3).

Echt veel moeite had Elise Mertens niet met Viktoria Kuzmova, de nummer 125 op de WTA-ranking. Na net geen uur, 58 minuten om exact te zijn, legde Mertens de Slovaakse al over de knie in twee korte sets: 6-2 en 6-1.

In de volgende ronde wacht de winnares van het duel tussen de Australische Daria Gavrilova (WTA 25) en de Amerikaanse kwalificatiespeelster Irina Falconi (WTA 129).

Flipkens stoot door

“Ik ben heel gelukkig met de zege”, reageerde Flipkens. “Door een schouderblessure verliep mijn voorbereiding niet ideaal, dus dit resultaat is beter dan verwacht. Zelfs toen ik de eerste set verloor, schoot ik niet in paniek omdat ik niet het gevoel had weggespeeld te worden. Nadien kwam ik beter in mijn spel.”

‘Flipper’ komt in de tweede ronde tegenover de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 21) te staan, die vandaag de betere was van de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 89) (6-0, 7-5). Flipkens en Rybarikova namen het al meermaals tegen elkaar op: de laatste keer was in 2013 in Tokio, toen de Slovaakse aan het langste eind trok.

“Onze manier van tennissen lijkt wat op elkaar”, blikt Flipkens vooruit op het duel. “Rybarikova serveert goed en komt graag naar het net, met die zaken zal ik rekening moeten houden. Ik hoop dat ook die wedstrijd goed zal verlopen, en dat mijn kwaaltjes niet terug opspelen. Het belangrijkste is nu om goed te recupereren met de kinesisten.”

Flipkens komt woensdag ook nog in actie bij het dubbelspel. Samen met de Italiaanse Francesca Schiavone neemt ze het in de eerste ronde op tegen het Chinees-Canadese duo Yifan Xu - Gabriela Dabrowski. Ook Alison Van Uytvanck, eerder vandaag uitgeschakeld in het enkelspel, dubbelt nog.

Alison Van Uytvanck uitgeschakeld

Alison Van Uytvanck (WTA 77) strandde in de eerste ronde na een nederlaag tegen Petra Martic (WTA 81). Na 1 uur en 36 minuten was de eindstand 7-6 (7/5) en 6-3 in het voordeel van de Kroatische. “Ik heb niet goed genoeg gespeeld. Het is niet moeilijker dan dat”, zegt de 23-jarige Belgische.

“Het is niet leuk. Ik had het mij anders voorgesteld. Ik heb het nu al enkele dagen moeilijk om mijn ritme te vinden. Mijn nek is ook een beetje stijf, dat helpt natuurlijk ook niet”, reageert Van Uytvanck. “De speelomstandigheden waren daarnaast ook niet gemakkelijk. Er was veel wind, maar dat gold natuurlijk voor ons beiden.”

Van Uytvanck: “Zelfvertrouwen terugvinden”

De jonge Belgische is extra teleurgesteld omdat ze naar eigen zeggen wel de kansen had om de bovenhand te nemen. “Ik ben in de eerste set teruggekomen van 4-1 en van 5/1 in de tiebreak en had die kunnen winnen”, luidt het. “Er zijn geen grote dingen misgelopen, maar op de belangrijke momenten hebben mijn opslag en mijn forehand me in de steek gelaten.”

Petra Martic was voor Van Uytvanck nochtans ene haalbare kaart. Zeker in vergelijking met Serena Williams en Victoria Azarenka, tegen we ze bij haar vorige twee deelnames moest uitkomen in Melbourne Park. De Grimbergse ging maandag echter opnieuw ten onder aan stress.

“Ik moet mijn zelfvertrouwen terugvinden en de stress leren onderdrukken. Dat weet ik en daar werk ik ook al lange tijd aan”, zegt Van Uytvanck. “Maar als het zo makkelijk zou zijn als men zegt, zou het probleem al lang opgelost moeten zijn.”

Mertens en Bemelmans vandaag nog in actie

In de eerste ronde speelt in Melbourne vandaag ook nog Ruben Bemelmans (ATP 117) tegen de Fransman en het achttiende reekshoofd Lucas Pouille (ATP 18) bij de mannen. David Goffin (ATP 7) - het zevende reekshoofd - strijdt morgen voor een ticket naar de tweede ronde tegen de Duitser Matthias Bachinger (ATP 182).